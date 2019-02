Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glasscheibe Sporthalle eingeworfen

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis heute Morgen wurde die Glasscheibe einer Sporthalle in der Richard-Bock-Straße beschädigt. Unbekannte warfen einen unbekannten Gegenstand an die Scheibe, die sich in fünf Meter Höhe befindet. Da die Scheibe aus Sicherheitsglas bestand, splitterte sie komplett, fiel jedoch nicht aus dem Rahmen. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0048684/2019. (jk)

