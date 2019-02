Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diesel-Diebe

Eisenach (ots)

Unbekannte betraten im Zeitraum vom 07.02.2019 bis 18.02.2019 unberechtigt das Gelände eines Autohauses in der Kasseler Straße. An einem abgestellten Mietfahrzeug wurde ein Tankdeckel aufgebrochen und etwa 450 Liter Diesel aus dem Fahrzeug entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0048762/2019. (jk)

