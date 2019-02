Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum von Freitagmittag bis heute Morgen brachen Unbekannte in einen Rohbau in der Langenhainer Straße ein. Eine Tür wurde gewaltsam geöffnet und aus dem Gebäude mehrere Werkzeuge der Hersteller "Makita" und "Bosch" im Gesamtwert von 3.500 Euro entwendet, darunter mehrere Bohrmaschinen, ein Bohrschrauber, eine Stichsäge, ein Radiogerät und zwei Baumaschinen. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0048240/2019. (jk)

