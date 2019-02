Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl hochwertiger Fahrräder

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und heute Morgen drangen Unbekannte in eine Garage in der Schnepfenthaler Straße ein. Die unverschlossene Garagentür wurde geöffnet und aus dem Innenraum zwei E-Bikes im Wert von fast 7.000 Euro gestohlen. Beide Pedelecs waren vom Hersteller "Merida", ein graues Typ "E One Twenty 800" und ein blaues "E BIG Tour XT".

Hinweise zum Verbleib der Fahrräder oder zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0048264/2019 entgegen. (jk)

