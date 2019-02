Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geparkter Pkw stark beschädigt

Friedrichroda (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein geparkter Pkw in der Alexandrinenstraße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer und dessen Pkw stark beschädigt, indem der Unbekannte in das Heck des geparkten Pkw Hyundai fuhr und anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle verließ. Am geparkten Hyundai entstand hoher Sachschaden, etwa 5000 Euro.(ck)

Die Polizei Gotha bittet um Hinweise unter 03621/781124

Bezug 0047946/2019

