Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 2 Transporter augfgebrochen

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag brachen unbekannte Täter in der Breitscheidstraße und in der Gustav-Freytag-Straße 2 Firmentransporter auf und entwendeten Bauwerkzeuge. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Das Beutegut hatte einen Wert von etwa 12500 Euro.

Bezug 0047607/2019 oder 0047485/2019

Hinweise werden telefonisch erbeten an die Polizei Gotha unter 03621/781124

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell