Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auto beschädigt und verschwunden

Eisenach-Kreisfreie Stadt (ots)

Am 16.02.2019 gegen 16.00 Uhr meldete sich der 41- jährige Fahrer eines Pkw Skoda Octavia fernmündlich auf der PI Eisenach. Er habe sein Auto am Vortage gegen 18.00 Uhr auf einem wilden Parkplatz in der Schützenstraße zu Eisenach abgeparkt. Als er kurz vor seinem Anruf bei der Polizei zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, daß die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt war. Es wird davon ausgegangen, daß ein unbekannter Pkw den Skoda touchierte. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Skoda entstanden Schäden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Eisenach unter 03691/2610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell