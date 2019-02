Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Tröchtelborn - Feuerwehr löschte in unmittelbarer Nachbarschaft

Tröchtelborn - Landkreis Gotha (ots)

Gestern Abend gegen 17.45 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr die Mitteilung, dass es in der Ortslage Tröchtelborn am Bornberg in einer Wohnung brennen sollte. Pikant dabei: Die betroffene Wohnung grenzt direkt an das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. So hatten es die Kameraden dann auch nicht weit, um den Brand zusammen mit den Feuerwehren der umliegenden Ortschaften schnell zu löschen. Trotz dessen brannten die Räumlichkeiten teilweise vollständig aus. In der Wohnung befanden sich glücklicherweise keine Personen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandentstehung richten sich momentan gegen den 36-jährigen Mieter der Wohnung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat der Mann das Feuer absichtlich verursacht.(thn)

