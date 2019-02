Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkenener Radfahrer, Sturtz endete im Krankenhaus

ILmkreis, Arnstadt (ots)

Am 15.02.19 gegen 18:00 Uhr meldete die Rettungsleitstelle der Polizei von Ilmenau , dass ein Radfahrer in Arnstadt , Prof. Frosch-Straße in Höhe der dortigen Schule ,gestürzt sei. Als die Polizeibeamten dort ankamen, fiel ihnen sofort ein starker Alkoholgruch in der Atemluft des Verunfallten auf. Eine Verständigung sowie ein Alkoholtest waren mit ihm auch nicht möglich. Es waren wohl einige Gläser zuviel.Jedenfalls endete der Radfahrer im Krankenhaus, da er sich bei dem Sturz verletzt hatte. Dort wurde auch die Blutentnahme durchgeführt. Sonst kam niemand zu Schaden. (wh)

