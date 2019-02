Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randaliert und zerstört

Wandersleben - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 31.01.2019 bis 15.02.2019 haben Unbekannte in einer stillgelegten Tankstelle in der Straße "Das Steinfeld" randaliert. An dem Objekt wurden mehrere Fenster eingeschlagen sowie Türen und Fallrohre beschädigt. Aus dem Innenraum wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0046859/2019. (jk)

