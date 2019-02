Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wegen Park-Missgeschick geschlagen

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Abend war eine 51-Jährige aus Besuchsreise in der Sondershäuser Straße. Sie parkte ihren Dacia direkt vor der Einfahrt des Mehrfamilienhauses ab, was sie aufgrund der Dunkelheit nicht erkannte. Erst als sie ihren Besuch gegen 20:30 Uhr beendete und wieder zu ihrem Pkw zurück ging, bemerkte sie den Umstand und stellte fest, dass ihr Kennzeichen entwendet und die Halterung unter den Scheibenwischer geklemmt war. Plötzlich kam ein Mann mit Hund auf die 51-Jährige zu, sprach sie an und schlug ihr, vermutlich wegen des Falschparkens, gegen die Stirn. Dann entfernte er sich wieder. Die Polizei konnte den Unbekannten nicht antreffen und hat nun Ermittlungen wegen Diebstahl und Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0046350/2019. (jk)

