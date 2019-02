Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Sonne geblendet

Langewiesen - Ilm-Kreis (ots)

Heute Vormittag fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Renault auf der Straße Am Bahnhof in Richtung des ehemaligen Bahnhofs. Wegen der blendenden Sonne geriet der Mann mit seinem Pkw in einer Rechtskurve auf die Bordsteinkante. Dabei erschrak er sich und fuhr in der Folge gegen eine Straßenlaterne. Der Mann blieb unverletzt, sein Renault musste abgeschleppt werden. Gesamtschaden: 5.000 Euro. (jk)

