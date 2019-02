Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bunker

Eisenach (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und gestern Nachmittag versuchten Unbekannte in einen Bunker am Schlossberg einzubrechen. Die Tür eines Nebeneingangs wurde aufgebrochen und dadurch beschädigt, entwendet wurde nichts. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0046283/2019. (jk)

