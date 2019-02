Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheibe eingeschlagen

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Am späten Abend wurde gestern ein 60-Jähriger dabei beobachtet, wie er die Scheibe eines Wintergartens in der Bahnhofstraße einschlug. Die Polizei fahndete nach dem Mann und konnte ihn in der Karl-Marien-Straße antreffen. Er war mit 1,5 Promille in alkoholisiertem Zustand und wurde eindringlich von den Beamten belehrt. Da er wiederholt mit dieser Tat auffiel und daher bereits ein Hausverbot für den betreffenden Bereich der Bahnhofstraße hatte, wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gefertigt. Der Schaden am Wintergarten wird auf 300 Euro geschätzt. (jk)

