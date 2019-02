Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Telefontrickbetrug: Falsche Polizei

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Gegen 13 Uhr heute Nachmittag erhielt eine 60-Jährige den Anruf eines vermeintlichen Ilmenauer Polizisten. Er gab an, dass bei Durchsuchungsmaßnahmen in der Nähe eine Liste aufgefunden wurde, auf welcher der Name der 60-Jährigen vermerkt sei. Unmittelbar danach fragte er die Dame, ob sie alleinstehend sei. Hellhörig geworden, hinterfragte die Frau nochmals den Namen des Anrufers, woraufhin dieser das Telefonat sofort unterbrach. Während des Anrufs wurde im Display keine Telefonnummer angezeigt, lediglich der Schriftzug "unbekannt". Die 60-Jährige informierte umgehend die "richtige" Ilmenauer Polizei, welche die Ermittlungen zum Fall aufgenommen hat. (jk)

