Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wiederholt Kita beschädigt

Gotha (ots)

Im Mendelssohnweg richteten heute Nacht Unbekannte wiederholt Schaden an einer Kindertagesstätte an. Zwei Fallrohre der Dachrinne sowie ein Vordach wurden beschädigt, des Weiteren eine Sitzgruppe im Außenbereich beschmiert. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0045439/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell