Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschmiert und eingeschlagen

Gotha (ots)

An dem Gebäude einer ehemaligen Asylunterkunft in der Langensalzaer Straße wurden heute Morgen mehrere Sachbeschädigungen festgestellt. Unbekannte schmierten verschiedene Graffiti an die Außenfassade sowie Wände im Innenbereich und schlugen mit einem Feuerlöscher die Glasscheibe einer Schiebetür ein. Ein politischer Bezug war anhand des Inhalts der Schriftzüge nicht erkennbar. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0045779/2019 entgegen. (jk)

