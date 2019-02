Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Bremspedal gerutscht

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots)

Gestern Nachmittag fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Mini auf der B 88 von Ruhla nach Wutha-Farnroda. Hinter ihm fuhr eine 38-Jährige mit einem VW Transporter. In der Ortslage Wutha-Farnroda wollte der 46-Jährige in die Brunnenstraße einbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt halten. Die 38-Jährige bremste ihren VW ebenfalls, rutschte jedoch vom Bremspedal ab und fuhr auf den Mini auf. Der 58-Jährige Beifahrer im Mini wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell