Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Steinwurf im Stadtpark verletzt

Gotha (ots)

Gestern Abend ging ein 41-Jähriger durch den Gothaer Stadtpark an der Parkallee. Dabei kam er an einer Gruppe Jugendlicher vorbei, die sich an einer Parkbank gesammelt hatten. Im Vorbeigehen wurde der 41-Jährige aus der Gruppe heraus angepöbelt. Als er sich zur Gruppe wandte, um die Jugendlichen zur Rede zu stellen, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, dann zu einer harmlosen Schubserei. Plötzlich warf ein 15-Jähriger aus der Gruppe heraus einen Stein auf den 41-Jährigen und verletzte diesen im Gesicht, auch seine Brille ging kaputt. Der Mann wurde anschließend im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (jk)

