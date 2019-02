Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen am Steuer

Eisenach (ots)

Am Samstag führte die Polizeiinspektion Eisenach eine Verkehrskontrolle in der Langensalzaer Straße in Eisenach durch. Gegen 13.00 Uhr wurde dabei ein Renault angehalten. Bei dem 32-jährigen Fahrer wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis, sodass für ihn die Fahrt an der Kontrollstelle beendet war. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (tr)

