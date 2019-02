Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken auf dem Motorroller

Mihla (ots)

Da der Fahrer eines Motorrollers am Freitagabend gegen 22.15 Uhr in Schlangenlinien durch die Rosenstraße in Mihla fuhr, machte er eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Eisenach auf sich aufmerksam. Nachdem er an einer Kreuzung in zu engem Radius abgebogen und dadurch gegen eine Bordsteinkante gefahren war, wurde er durch die Beamten kontrolliert. Der 53-Jährige war offensichtlich stark alkoholisiert, ein Test ergab 1,69 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (tr)

