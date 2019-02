Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fluchtversuch erfolglos - Führerschein bleibt weg

Gotha (ots)

Am Samstagnachmittag missachtete der Fahrer eines PKW Renault in der Kindleber Straße die Anhaltesignale des vor ihm fahrenden Funkstreifenwagens. Anstatt zum Zwecke einer Verkehrskontrolle zu halten überholte der 61-Jährige das Polizeifahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr dieser Schlangenlinien, versuchte dadurch das erneute Überholen der Kollegen zu verhindern und beleidigte die dahinter fahrenden Beamten durch das wiederholte Zeigen des Mittelfingers aus dem Fahrerfenster. Unter Hinzuziehung einer weiteren Besatzung konnte der PKW in Friemar einer Kontrolle unterzogen werden. Hier offenbarte sich der Grund für das gezeigte Verhalten des Fahrers. Dieser war mit 2,16 Promille erheblich alkoholisiert. Der Führerschein konnte nicht eingezogen werden, dieser befindet sich bereits in amtlicher Verwahrung. Die Blutentnahme im Krankenhaus und Einleitung der entsprechenden Ermittlungsverfahren erfolgten natürlich dennoch. (ms)

