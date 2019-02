Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Küche in Flammen

Singen (ots)

Am Samstag gegen 11:20 Uhr wurde die Polizei über einen Küchenbrand in Singen informiert. Bei Eintreffen der Kollegen waren schon die Feuerwehren Singen, Gösselborn und Stadtilm vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen der ersten Feuerwehren konnte eine Ausdehnung des Feueres verhindert werden. Die Küche war jedoch nicht mehr zu Retten. Die beiden Hauseigentümer, 87 und 76 Jahre wurde bei dem Brand leicht verletzt. Sie wurden mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Arnstadt eingeliefert. Der Schaden am Haus wird auf ca. 40.000,- Euro geschäzt. Zur Brandursache hat die KPI Gotha die Ermittlungen aufgenommen. (as)

