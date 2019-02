Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Scheinwerfer beschädigt

Hörselgau (ots)

Am Freitagabend kam es in der Vollbachstraße in Hörselgau zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 31-Jährigen und einem 41-Jährigen, in dessen Folge der 31-jährige Mann mit seinem mitgebrachten Skateboard den Scheinwerfer eines Pkws einschlug und dabei beschädigte. Der Polizei ist der Täter bereits bekannt und diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen ihn. (rk)

