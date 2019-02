Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlaubeneinbruch

Gotha (ots)

Unbekannte Diebe brachen eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage der Leinefelder Straße in Gotha auf. Hierbei beschädigten sie zwei Türen und entwendeten einen Erste Hilfe Kasten. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom vergangenen Donnerstag bis zum Samstagvormittag. Der Sachschaden an den Türen beträgt ca. 50,- Euro. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. (rk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell