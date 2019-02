Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht unter Alkohol

Sonneborn (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz in der Eberstädter Straße in Sonneborn. Hierbei kollidierte zunächst der Fahrer eines Pkw Hyundai, beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke, mit einem Pkw Toyota. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, verließ der 58-jährige Fahrer unerlaubt die Unfallstelle. Durch Hinweise von Zeugen ermittelten die Beamten des Inspektionsdienstes Gotha schließlich den Fahrer. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Hyundai-Fahrer zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss stand. Am Pkw Toyota entstand Sachschaden von ca. 1.500,- Euro. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (rk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell