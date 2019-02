Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Goldbach (ots)

Am vergangenen Freitag, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt in Goldbach ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines blauen VW Golf rückwärts aus einer Parklücke herausfuhr. Hierbei kollidierte er mit einem weißen Transporter. Erst zu Hause stellte der 75-Jährige einen Sachschaden an der Rückfront seines Fahrzeuges fest. Ob an dem Transporter Schaden entstand ist derzeit nicht bekannt. Zeugen oder Fahrzeughalter des Transporters die Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden sich bitte unter der Bezugsnummer 0041537, unter Telefon 03621/781124 bei der Polizei in Gotha. (rk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell