Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohen Sachschaden

Arnstadt (ots)

Am Freitag, gegen 15:25 Uhr ereignete sich zwischen Arnstadt und Thörey, am Abzweig Zum Lokschuppen ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 52jähriger Nissan Fahrer befuhr die Straße Zum Lokschuppen in Richtung der L 1044. Beim Auffahren auf die L 1044 übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 27jährigen Audifahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der 27jährige Audifahrer verletzt und musste ins Krankenhaus Arnstadt gefahren werden. Nach vorsichtiger Schätzung beläuft sich der Schaden an beiden Fahrzeugen auf ca. 30.000,- Euro. Zum Einsatz kamen die Feuerwehr Arnstadt, die Rettung und die Poliezi. Der komplette Kreuzungsbereich wurde für ca. 1 Stunde voll gesperrt. (as)

