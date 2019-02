Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einruch in eine Scheune

Röhrensee (ots)

Am Samstag gegen 16:00 Uhr wurde der Polizei in Einbruch in eine Scheune in Röhrensee gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass aus einer Scheune, welche mit zwei Vorhängeschlössern gesichert war, eine Simson Sitzbank, ein Notstromaggregat und div. Gartenwerkzeuge entwendet wurden. Der Wert der Gegenstände liegt bei ca. 650,- Euro. Die Polizei such Zeugen, welche etwas zum Tathergang oder zu den Gegenständen berichten können. Angaben bitte unter 0041985/2019 (as)

