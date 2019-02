Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Halbstarke 16jährige

Stadtilm (ots)

Am Sonntag gegen 00:05 Uhr begaben sich zwei 16jährige Jungen nach einer Gartenparty auf dem Nachhauseweg. In der Gartenanlage Eintracht in Stadtilm beschädigten sie zwei Gartenfelder und öffneten zwei Gartentüren gewaltsam. Beide wurden bei ihrer Tathandlung gesehen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Da die beiden namentlich bekannt sind, werden sie wohl alsbald nochmal Besuch von der Polizei bekommen. (as)

