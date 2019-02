Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trennungsschmerz

Arnstadt (ots)

Am Freitag gegen 15:35 Uhr kam es in Arnstadt, Ohrdrufer Straße zu einem Streit zwischen einem bulgarischen Ehepaar, welches zur Zeit wohl getrennte Wege geht. Die 38jährige Nochehefrau versuchte auf ihre Art und Weise die Trennung zu verarbeiten. Nach dem Streit nahm sie einen Stein und beschädigte alle Fensterscheiben vom Alfa Romeo ihres 39jährigen Nochehemannes. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Eine gütliche Einigung scheint hier zur Zeit ausgeschlossen zu sein. Die Polizei hat Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (as)

