Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schmierereien mit blauer Farbe

Arnstadt (ots)

In der Zeit vom Freitag, den 08.02.2019 bis Samstag den 09.02.2019 gegen 17:00 Uhr wurden in Arnstadt, in der Karl-Marien-Straße Klingelschilder, in der Klausstraße ein KFZ-Kennzeichen eines PKW FIAT und in der Ohrdrufer Straße mehrere Fenster eines Wohnhauses mit blauer Farbe beschmiert. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen, es werden noch Zeugen gesucht, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hinweise bitte unter dem Aktenzeichen 0041901/2019.(as)

