Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Am 02.11.2018 gegen 23:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße. In einen Kellerverschlag brach der Mann ein und entwendete ein Fahrrad der Marke "Cube" mit einem Römer Kindersitz im Gesamtwert von 700 Euro. Ein Zeuge sah den Unbekannten beim Verlassen des Tatorts. Mit Hilfe des Zeugen konnte ein Phantombild des Mannes angefertigt werden.

Wer erkennt den abgebildeten Mann oder kann Hinweise zur Feststellung der Identität geben?

Ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung des Amtsgerichts Erfurt liegt vor.

Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0354266/2018. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell