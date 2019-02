Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Container in Brand

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

In der Straße "Zur Harth" stand gestern gegen 17:45 Uhr ein Müllcontainer in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, ein Schaden am Container entstand nicht. Wie der Brand entstehen konnte, ist nicht bekannt. Vermutlich waren unbekannte Zündler am Werk. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0040376/2019. (jk)

