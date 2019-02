Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feuer im Garten

Ichtershausen - Ilm-Kreis (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden heute Morgen gegen 07:30 Uhr in die Friedensallee gerufen, ein Gartenhaus solle in Brand stehen. Bei Eintreffen bestätigte sich der Sachverhalt nicht. In einem Gartengrundstück war ein Laubhaufen in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Ichtershausen löschte das Feuer mit sieben Kameraden. Ein Sachschaden war nicht entstanden, auch Personen wurden nicht verletzt. (jk)

