Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz

Eisenach (ots)

Gestern im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 19:15 Uhr war ein violetter Audi A3 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mühlhäuser Straße abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß in diesem Zeitraum gegen den Audi und beschädigte diesen am vorderen Radkasten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig und hinterließ einen Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0040399/2019. (jk)

