LPI-GTH: Beim Aussteigen Radfahrer übersehen

Eisenach (ots) - Gestern Nachmittag parkte eine 52-Jährige ihren VW am Fahrbahnrand der Goethestraße. Beim Aussteigen achtete sie nicht auf den fließenden Verkehr. In dem Moment, als sie die Fahrertür öffnete, fuhr ein 32-Jähriger mit dem Fahrrad am Pkw vorbei und kollidierte mit der Tür. Der 32-Jährige stürzte und verletzte sich leicht, sein Rad blieb unversehrt. An der Tür des VW entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (jk)

