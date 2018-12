LPI-GTH: Renitente Ladendiebe gefasst

Gotha (ots) - Zwei Männer im Alter von 22 und 25 Jahren betraten gestern am frühen Nachmittag einen Supermarkt in der Schubertstraße. In eine speziell präparierte Tasche packten sie Elektronikartikel im Wert von 260 Euro. Anschließend passierten sie den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Am Ausgang wurden die beiden Polen vom Personal des Marktes aufgehalten. Um im Besitz der Ware zu bleiben, versuchte einer der beiden Tatverdächtigen, das Personal wegzustoßen, was nicht gelang. In der Folge wurden die Burschen immer renitenter, bis die Polizei eintraf und beide vorläufig festnahm. Nach umfangreichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen räuberischem Diebstahl. (jk)

