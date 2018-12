LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Eisenach (ots) - Unbekannte versuchten im Zeitraum zwischen dem 03.12.2018, 13.00 Uhr und gestern, 13.00 Uhr in den Lagerraum einer Firma in der Ernst-Thälmann-Straße einzubrechen. Die mutmaßlichen Täter manipulierten an der Tür, konnten jedoch nicht eindringen. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Eisenach unter der Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-021295 zu melden. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell