LPI-GTH: Gedenktafel beschmiert

Ballstädt - Landkreis Gotha (ots) - Im Zeitraum vom 02.12.2018 bis 08.12.2018 wurde die Gedenktafel an der St. Petri Kirche in der Rittergasse mit roter Farbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Schmierfinken geben können! Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-025503. (jk)

