LPI-GTH: Streit eskaliert - Wurf mit Joghurtbecher

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Gestern Mittag standen sich zwei Pkw-Fahrer in der Triniusstraße gegenüber. Da diese im Wohngebiet nur einspurig befahrbar ist, musste einer der beiden Platz für den anderen machen. Hierzu war jedoch weder der Honda- noch der Renault-Fahrer bereit. Nach vielem Hin und Her schafften es die beiden Männer, einander zu passieren. Als sie sich in einem Wendekreis befanden, kam es zu einer verbalen Streitigkeit. Diese uferte derart aus, dass der Renault-Fahrer den Honda-Fahrer mit einem Joghurtbecher bewarf. Sowohl die Kleidung als auch das Fahrzeug des 62-Jährigen wurde durch das Milchprodukt beschmutzt. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell