LPI-GTH: Beim Abbiegen Fußgänger überfahren

Gotha (ots) - Gegen 17.00 Uhr überquerte gestern Nachmittag ein 76-jähriger Fußgänger die August-Creutzburg-Straße auf Höhe einer Verkehrsinsel im Einmündungsbereich zur Humboldtstraße. Dabei wurde er von dem Pkw eines 29-Jährigen erfasst, der der von der Humboldstraße in die August-Creutzburg-Straße abbog. Der 76-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und schleuderte über die Windschutzscheibe. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Mazda entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. (jk)

