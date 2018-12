LPI-GTH: Von der Straße in Gartenzäune gerutscht

Gotha (ots) - Gestern Abend fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Ohrdrufer Straße von der Autobahn in Richtung Viadukt. Am Kurvenausgang am Lindenhügel geriet der Hyundai ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Gartenzäune. Die 29-Jährige blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell