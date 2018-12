LPI-GTH: Mehrere Verkehrsverstöße festgestellt

Ilm-Kreis (ots) - In Neustadt am Rennsteig kontrollierte die Polizei in der Neuen Straße einen VW. Ein Drogenvortest mit der 30-jährige Fahrerin lieferte ein positives Ergebnis, sodass die Frau zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Auf die 30-Jährige wartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

In Stadtilm stellten Polizisten einen Opel fest, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Der 17-Jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und außerdem alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,04 Promille. Da der junge Mann Nachtrunk behauptete, wurden im Krankenhaus zwei Blutentnahmen durchgeführt. Anschließend wurde er in die Obhut seiner Eltern übergeben. (jk)

