LPI-GTH: Auto gerammt und Unfallflucht begangen

Creuzburg - Wartburgkreis (ots) - In der Johannes-Rothe-Straße war ein weißer KIA cee'd in einer Parkbucht abgestellt. Zwischen dem 05.12.2018, 18.00 Uhr und dem 07.12.2018, 14.00 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den vorderen Kotflügel und Außenspiegel und verursachte Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Das Fahrzeug verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Es könnte sich bei dem unbekannten Fahrzeug um ein Baustellenfahrzeug handeln. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-021250. (jk)

