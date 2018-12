LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Ein schwarzer VW Caddy war von Samstag auf Sonntag am Straßenrand der Schlichtenstraße geparkt. Zwischen Samstag, 21.30 Uhr und Sonntag, 09.45 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den VW und beschädigte diesen am Fahrzeugheck. Das Fahrzeug entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-025449. (jk)

