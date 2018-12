LPI-GTH: Verkehrssünder ermittelt

Gotha (ots) - Die Polizei stellte bei Verkehrskontrollen am Sonntag mehrere Verkehrssünder fest.

In den frühen Morgenstunden wurde in der Florschützstraße ein Renault einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 55-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt und ein Vortest durchgeführt. Als dieser 2,10 Promille zeigte, wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.

Etwas später wurde in der August-Creutzburg-Straße ein Renault gestoppt. Der 54-Jährige Fahrzeugführer roch nach Alkohol, ein Test zeigte einen Wert von 0,79 Promille. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

In der Nacht von Sonntag zu Montag kontrollierte die Polizei einen VW. Die 26-Jährige Fahrzeugführerin war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, ein Drogenschnelltest zeigte außerdem ein positives Ergebnis. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die junge Frau wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Gegen sie wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen ermittelt. (jk)

