LPI-GTH: Fahrzeugschlüssel bei Wohnungseinbruch geklaut

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Zwischen Freitagabend, 20.00 Uhr und Samstagmittag, 11.00 Uhr drangen unbekannte in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Rosenstraße ein. Die Tür zu einer Wohnung wurde gewaltsam geöffnet und aus einem Schlüsselkasten drei Fahrzeugschlüssel entwendet. Die zugehörigen Fahrzeuge wurden nicht angegriffen. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Tel.: 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-018315 zu melden. (jk)

