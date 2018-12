LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Fahrradeigentümer gesucht

weißes MTB Scott "Sub Sport 30" Bild-Infos Download

Gotha (ots) - Am 13.09.2018 wurde in der Gardollastraße ein 62-Jähriger kontrolliert, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Der Mann gab an, das Fahrrad am 10.09.2018 am Hauptbahnhof Gotha gestohlen zu haben. Die Polizei erstattete Anzeige und stellte das Fahrrad sicher. Es handelt sich um ein weißes Mountainbike des Herstellers "Scott", Typ "Sub Sport 30" mit der Rahmengröße M. Der Rahmen ist mit blauen Elementen verziert; der Gepäckträger sowie das Schutzblech wurden abgesägt. Nun wird der rechtmäßige Eigentümer des Bikes gesucht.

Wer erkennt das Bike und kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel.: 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-019166. (jk)

