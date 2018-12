LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Fahrradeigentümer gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Am 04.11.2018 erwischte die Polizei eine 21-Jährige, die gerade im Begriff war, an zwei Fahrrädern zu manipulieren, die am Bahnhof angeschlossen waren und nicht ihr gehörten. Im Keller der 21-Jährigen wurde ein Fahrrad aufgefunden, welches sie nach eigenen Angaben auf dem Campus der Universität entwendet hatte. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher und sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer.

Es handelt sich um ein silbernes Cityfahrrad des Herstellers "Schauff", Größe: 26 Zoll. Am Rahmen befindet sich ein Aufkleber mit der Aufschrift "Fahrradhaus Emil Müller, Frankfurt - Nied"

Wer erkennt das Fahrrad oder kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-016287. (jk)

